Carlos Vinícius vai jogar no Tottenham de José Mourinho e a imprensa inglesa já começou a analisá-lo

O “Daily Mail” já começou a fazer a análise ao reforço do Tottenham, Carlos Vinícius. O jogador de 25 anos vai jogar no clube de José Mourinho, ao lado de Gedson Fernandes, por empréstimo do Benfica, mas com opção de compra da parte dos ingleses.

O jornal inglês refere que “devido à Covid e à saída do Benfica da Liga dos Campeões, o clube está disposto a negociar e o Tottenham está a discutir um empréstimo com a possibilidade de compra por 39 milhões de euros.

Os analistas do “Daily Mail” destacam o facto de Vinícius ser “alto mas rápido e suficientemente móvel para jogar na ala esquerda ou no centro do terreno”. Veem nele uma boa alternativa a Harry Kane, com um “impressionante registo de golos marcados”. “De facto, foi prolífico na época passada, marcando 24 golos e atraindo as atenções de clubes como a Juventus, o Inter de Milão, o Manchester United, o Chelsea e o Wolves”.

Esta época, Vinícius fez duas aparições pelo Benfica, ambas a partir do banco. A primeira foi na derrota com o PAOK e a segunda na goleada ao Famalicão. No entanto, sendo o brasileiro o melhor marcador da temporada passada na Liga Portuguesa, o facto de não ser titular deixou, desde logo, dúvidas quanto ao valor que Jorge Jesus lhe dá.

O “Daily Mail” refere ainda que o polaco Arkadiusz Milik, do Nápoles, foi também considerado pelo Tottenham, mas as reservas quanto às lesões no joelho que o avançado sofreu fizeram com que os Spurs desistissem do negócio.