“O clube não está extinto”: a propósito de Rúben Dias, Estrela da Amadora responde ao Manchester City

Com a contratação de Rúben Dias consumada, o Manchester City reuniu o currículo do central português e colocou-o seu site em jeito de apresentação. Não faltou a referência ao Estrela da Amadora, clube por onde o ex-benfiquista passou nos escalões de formação. No entanto, é dito que o clube já não existe.

O Estrela recorreu às redes sociais para corrigir o poderoso clube inglês: “"Ao contrário do que é erroneamente afirmado no site oficial do City, o Estrela da Amadora não está extinto”.

O clube da Reboleira afirmou o seu “muito orgulho em ter ajudado a formar jovens atletas de excecional qualidade, como o Rúben Dias, entre outros” e aproveitou para deixar no ar a hipótese de os dois clubes se encontrarem, um dia, no Estádio José Gomes.

O comunicado do Estrela da Amadora termina com desejos de sucesso desportivo para o Manchester City e para Rúben Dias. “Ele merece e vai provar que é um dos melhores da Europa.”