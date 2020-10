“Just in case”, o Manchester United contactou Pochettino

O Manchester United terá contactado o treinador argentino Mauricio Pochettino como potencial substituto de Ole Gunnar Solskjaer à frente da equipa técnica do clube, de acordo com o jornal “Daily Mail”. Os Red Devils foram humilhados em casa frente ao antigo clube de Pochettino, o Tottenham, agora treinado por José Mourinho e o 1-6 final deixou marcas no orgulho dos jogadores, da equipa técnica e dos dirigentes.

Pochettino está sem clube desde que foi despedido pelos Spurs há 11 meses e aguarda uma nova e desafiantes oportunidade para treinar. De acordo com o jornal inglês “Daily Star”, elementos importantes da estrutura de Old Trafford contactaram os representantes de Pochettino para perguntar se ele estaria interessado no lugar que até agora pertente a Solskjaer.

A notícia diz que que alguns membros da hierarquia do United querem ver os resultados a melhorar rapidamente, enquanto o diretor executivo Ed Woodward está relutante em despedir o norueguês. Ou seja, os contactos com Pochettino são apenas preventivos para o caso de terem de trocar de treinador. Isso e um bom fator de desmotivação para Solskjaer.

Pochettino pegou nos Spurs em 2014 e levou-os à final da Liga dos Campeões cinco anos depois. Dois meses após esse jogo, que o Tottenham perdeu para o Liverpool, o argentino foi despedido e substituído pelo português José Mourinho.