Lucas Veríssimo: Benfica, FC Porto e Benfica (?)

Lucas Veríssimo começou por ser anunciado como possível reforço do Benfica. Depois, falou-se dele para o FC Porto. Afinal, nenhum dos dois o trouxe para Portugal, mas os da Luz parecem não ter desistido ainda da contratação do central do Santos. Agora, há que esperar por janeiro.

Segundo o jornal “Record”, o brasileiro era o preferido de Jesus e Luís Filipe Vieira quer satisfazer a vontade do exigente treinador do Benfica. Por outro lado, é preciso acautelar uma eventual saída de Jardel, cujo contrato termina em junho de 2021.

Mário Badures, vice-presidente do Santos, disse ao jornal “Record” que “há negociações em curso com um clube português,” sem revelar de que clube se trata. Numa situação delicada devido a dívidas com outros clubes, o clube brasileiro irá “pronunciar-se quando estiver tudo resolvido,” disse o vice ao “Record”.

Veríssimo tem 25 anos e o Santos pretendia por ele seis milhões de euros a pronto, o que o Benfica terá recusado. De acordo com o jornal desportivo português, Vieira queria “empurrar o início do pagamento para 2021 e liquidar esse montante de forma faseada”. No entanto, aparentemente, o Benfica não desistiu de negociar o central, que poderá chegar em janeiro.