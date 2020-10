Droga levou ex-jogador da NBA para as ruas. Dono dos Mavericks está a ajudá-lo a recuperar

The Washington Post

O antigo basquetebolista de 37 anos, Delonte West, está a caminho da sobriedade, de acordo com o site americano “TMZ Sports”. West está neste momento numa fase extremamente difícil de desintoxicação, depois de ter dado entrada, na semana passada, numa clínica. O ex-atleta contou com a ajuda da mãe, mas também do dono dos Dallas Mavericks, clube por onde passou enquanto jogador.

De acordo com o “TMZ Sports”, West está na fase 1, em que se remove todos os vestígios de drogas e álcool do sistema. Uma pessoa próxima de Delonte disse à publicação americana que ele “está bem”, a “esforçar-se” para passar à próxima fase do tratamento.

A “TMZ Sports” diz que, uma vez completa a desintoxicação, West será colocado num novo local, onde o tratamento se vai focar na saúde mental e em programas de sobriedade a longo prazo. Os profissionais responsáveis pela terapia têm-se mostrado satisfeitos com a progressão de Delonte até agora e estão otimistas em relação às capacidades do antigo atleta para ultrapassar os desafios.

O antigo jogador de basebol, Daryl Strawberry, que passou por uma situação semelhante, já se ofereceu para trabalhar com West para que este se mantenha limpo e termine o tratamento.