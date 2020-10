“Jesus disse-me: ‘Leão, não dá para voltar para o Brasil, não têm dinheiro para me pagar’”

Apesar de ter deixado o Flamengo e o Brasil, Jorge Jesus continua a ser tema de conversa na televisão brasileira. O treinador Emerson Leão defendeu no programa “Resenha”, da Fox Sports, o legado do técnico português no Flamengo: "O Jorge soube contratar, estava numa grande equipa, da relação dos adeptos com ele nem precisamos de falar, e fez um bom trabalho, parabéns para ele".

Emerson Leão refere também que a passagem de Jesus pelo Brasil teve outros efeitos, nomeadamente com os valores auferidos pelos treinadores: “Mexeu um pouco com o futebol brasileiro, inclusivamente com o salário. (…) Eu falei com ele e ele disse-me: ‘Leão, não dá para voltar para o Brasil, não têm dinheiro para me pagar’”.

O treinador brasileiro também referiu o facto de o Benfica ter sido eliminado prematuramente do acesso à Liga dos Campeões. “Já estão com um probleminha lá no Benfica. Ele é português, está lá na casa dele.”

Em relação ao facto de Jesus ser estrangeiro e ter tido impacto positivo no futebol brasileiro, Emerson Leão referiu que a razão para o sucesso não é o facto de se vir de fora. Ao mesmo tempo, o técnico lamentou algumas contratações de jogadores indicados por treinadores estrangeiros e que acabam por ficar no Brasil. Segundo Leão, os técnicos “largam os meninos” nos clubes quando saem. No entanto, de acordo com Emerson Leão, não foi o caso de Jorge Jesus.