Dider Deschamps ficou contente com a “discrição” de Ronaldo: “Não o vimos muito esta noite”

Ao longo do jogo, Cristiano Ronaldo apenas conseguir rematar três vezes à baliza de Lloris, o que parece ter deixado o selecionador francês feliz. No embate entre campeões – o europeu e o mundial – o jogador com mais títulos não escondia a sua frustração por não estar a conseguir concretizar.

À M6, no final do jogo, Deschamps disse: “Podemos sempre fazer melhor, e depois há também a qualidade do adversário. Eles tomam precauções como nós em relação aos jogadores adversários do género do Cristiano Ronaldo, de quem não vimos muito esta noite”.

Com o resultado, Portugal mantém-se no primeiro lugar do grupo, enquanto a França se fica, para já, pelo segundo posto. Deschamps admite que a equipa precisa de mais garra se quiser chegar à próxima fase. “Por vezes os movimentos não são bons, o passe chega um pouco tarde. O setor defensivo e o meio campo estiveram bastante bem. Na última fase, temos de fazer melhor para ganharmos o jogo.”

Sobre a seleção nacional, Deschamps disse: “Eu sabia que Portugal era uma grande equipa, vimos isso esta noite. É melhor quando há golos mas há qualidade e não apenas jogo ofensivo. Foi um jogo sólido, tático, penso que fomos melhores na segunda parte. Tivemos mais controlo mas menos oportunidades.”