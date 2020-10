Ataque a Alcochete. MP quer agressor de Bas Dost e JJ de volta à prisão

O Ministério Público não está contente com a decisão judicial que condenou nove dos 44 arguidos do ataque à Academia de Alcochete a penas de prisão efectiva. Os procuradores querem que outros três indivíduos, que já tinham estado em prisão preventiva, cumpram uma pena na cadeia, diz o “Jornal de Notícias” desta terça-feira.

Um desses indivíduos é Rúben Marques, que entrou na Academia de cinto em punho, danificou o carro do treinador de guarda-redes Nélson Pereira, e agrediu Bas Dost e Jorge Jesus. O avançado holandês foi ainda pontapeado pelo adepto quando já estava no chão, e teve de ser suturado na cabeça devido ao ferimento causado pela fivela do cinto. Rúben Marques confessou esta agressão apenas, negou ter agredido alguém dentro do balneário, e viu o tribunal suspender-lhe a pena de cinco anos de prisão.

“A simples ameaça da pena [não] o afastará da prática de futuros crimes”, argumenta o Ministério Público em relação a Rúben Marques, discordando assim do que a juíza Sílvia Pires escreveu no acordão. Por isso, o MP recorreu da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa, com um pedido de pena efectiva.