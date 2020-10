Bendtner: “Muitos jogadores preferem contratar prostitutas para não serem chantageados”

O antigo jogador do Arsenal, Nicklas Bendtner, que chegou a ser associado ao Benfica, foi uma figura controversa durante os seus tempos em Inglaterra, sendo visto como um “enfant terrible” devido aos constantes conflitos com a justiça e os problemas disciplinares.

Na sua autobiografia, "Both Sides", Bendtner admite que todas as pessoas do mundo do futebol conhecem alguém que recorreu a uma prostituta em noites de folga, em parte porque pode ser arriscado envolver-se com “civis”.

Futebolistas de topo como Wayne Rooney ou Kyle Walker viram-se envolvidos em escândalos a envolver prostituição ao longo das suas carreiras. No seu livro, citado pelo jornal “The Sun”, Bendtner admitiu: “É um fenómeno comum no futebol profissional. (…) Especialmente em Inglaterra, onde há uma grande tradição de partilhar essas histórias com a audiência”.

“É menos arriscado do que engatar raparigas na cidade. Já ninguém se atreve a envolver-se com ‘civis’. Especialmente quando és um futebolista famoso,” explicou o internacional dinamarquês.

Bendtner, que chegou a estar comprometido com uma baronesa sua compatriota, de quem teve um filho, afirma que a razão pela qual os jogadores recorrem a prostitutas é preventiva, para não serem apanhados nas redes de “pescadoras de fortunas” que os irão ameaçar com revelações se certos requisitos não forem cumpridos.

O atacante revelou que uma mulher com quem passou a noite exigiu que ele lhe pagasse uma operação ao peito ou ela viria a público dizer que estava grávida dele. Bendtner acrescentou: “Conheço imensos incidentes a envolver prostitutas. Mas conheço também muitas histórias a envolver extorsão através das redes sociais. Estamos a falar de “pescadoras de fortunas” da vida noturna que querem uma f*** e depois tiram uma fotografia de ti a dormir. Com essas fotos, podem exigir coisas para manter a boca fechada. E fazem-no mesmo”.

Bendtner jogou no Arsenal, no Sunderland, no Birmingham, na Juventus, no Wolfsburgo, entre outros. Atualmente com 32 anos, joga no Tarnby FF, de Copenhaga, no seu país natal, a Dinamarca.