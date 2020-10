Camavinga recebeu a camisola de Cristiano Ronaldo no fim do França-Portugal e disse: “Não vou lavá-la”

A jovem estrela ascendente da seleção francesa, Eduardo Camavinga, diz que não vai lavar a camisola que Cristiano Ronaldo lhe ofereceu no final do jogo entre Portugal e França. O jogador do Rennes, que está a atrair olhares pela Europa fora, ficou no banco, mas viu o seu ídolo jogar os 90 minutos da partida.

Segundo o jornal inglês “Daily Mail”, apesar de não ter jogado, Camavinga causou de alguma forma boa impressão ao português, que fez questão de lhe oferecer a camisola. Talvez Ronaldo tenha visto o França-Ucrânia, em que o francês de 17 anos marcou um golo de belo efeito, contribuindo para a vitória gaulesa por 7-1.

Camavinga não tem escondido o desejo de jogar pelo Real Madrid, sendo que a sua admiração por Ronaldo vem dos seus tempos no Santiago Bernabeu. O médio até parecia estar a caminho de Madrid este verão mas o clube merengue decidiu aguardar, supostamente devido às restrições financeiras impostas pela pandemia.

A imprensa tem noticiado o interesse do Manchester United no prodígio francês, precisamente com o intuito de ter um substituto para o companheiro de seleção, Paul Pogba.