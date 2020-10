Magic Johnson: “Se LeBron conseguir o próximo título, vai ser difícil dizer que não está à altura de Michael Jordan”

O título conquistado por LeBron James com os Lakers voltou a colocar em cima da mesa o debate sobre quem é o melhor jogador da história da NBA: LeBron ou Michael Jordan. Uma discussão que está para durar mas James conseguiu, pelo menos e para já, colocar o seu nome bem alto e bem perto do do mito Jordan.

Desde que o jogador dos Lakers levantou o troféu Larry O’Brien e foi nomeado MVP das finais disputadas frente aos Miami Heat, muitas vozes se levantaram reclamando o trono para ele. Mas há também quem não tenha dúvidas em afirmar que LeBron ainda não pode colocar-se à altura de “Air” Jordan.

É o caso de Magic Johnson, lenda da NBA e responsável pelo facto de LeBron vestir a camisola dos Lakers. Segundo o mítico base, cinco vezes campeão da NBA e três vezes MVP da competição, James ainda não ganhou o direito de se colocar acima de Michael Jordan.

“Se conseguir o próximo título, vai ser difícil dizer que não está à altura de Jordan. E refiro-me ao seguinte, porque seria o quinto título de LeBron. Porque com seis – para Jordan – e quatro – de LeBron James – é difícil dizer que superou Jordan,” assegurou o ex-jogador dos Lakers na “Forbes Sports”.

“Quando ganhar e repetir, terá bons argumentos,” reiterou Magic Johnson que, no entanto, não quis tirar mérito à conquista de LeBron. “Está no caminho. Se ganhar mais um, Michael e ele vão estar juntos.”