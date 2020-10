Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do Vasco da Gama

Jorge Jesus terá mesmo aberto a porta à chegada de outros técnicos portugueses ao futebol brasileiro, mesmo que entretanto tenha voltado a casa. Agora é a vez de Ricardo Sá Pinto, o antigo internacional português que, enquanto treinador, tem orientado clubes um pouco por toda a Europa. Sá Pinto vai agora experimentar um novo continente, à frente de um histórico do futebol brasileiro.

O jornal “A Bola” adianta que Sá Pinto chegou a acordo com os responsáveis do Vasco da Gama e é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro para ser apresentado. O português vai suceder a Ramon Menezes.

O acordo entre o técnico e o clube será válido até ao final do campeonato, ou seja, até fevereiro de 2021. O antigo jogador do Sporting terá rejeitado uma proposta do Panathinaikos, da Grécia, de acordo com o diário desportivo, para encetar esta nova aventura.

Desde que deixou o Sporting de Braga, em dezembro de 2019, Ricardo Sá Pinto encontra-se sem clube. Caber-lhe-á agora representar Portugal no campeonato brasileiro dos treinadores, uma vez que Jorge Jesus deixou o Flamengo e Jesualdo Ferreira saiu do Santos.

Sá Pinto estreou-se como treinador principal no Sporting, em 2011-2012, passando depois por Estrela Vermelha (Sérvia), OFI Creta e Atromitos (Grécia), Standard Liège (Bélgica) e Legia de Varsóvia (Polónia), Belenenses e Sporting de Braga.