Luke Shaw: “Às vezes é bom ter caras novas. Tal como vimos com o Bruno, pode mudar completamente o ambiente de uma equipa”

Os Red Devils têm tido um início de época difícil e não esquecem a derrota por 6-1 em casa, frente ao Tottenham de Mourinho. A resposta foi a contratação do mediático Edinson Cavani e de Alex Telles.

O adolescente Facundo Pellistri foi a contratação surpresa, numa altura em que os fãs começavam a questionar o facto de até então apenas ter sido contratado Donny van de Beek. Shaw espera que as caras novas ajudem a levantar o moral dos Red Devils.

“Tivemos algumas chegadas e isso pode talvez aumentar a confiança da equipa e trazer algo diferente,” disse Shaw ao site oficial do Manchester United. “Às vezes é bom ter caras novas. Tal como vimos com o Bruno, pode mudar completamente o ambiente de uma equipa.”

Ole Gunnar Soskjaer poderá testar os novos recrutas na viagem da equipa ao Nordeste, para defrontar o Newcastle, no sábado, depois de duas derrotas, com o Crystal Palace e com o Tottenham, e apenas uma vitória, frente ao Brighton.

Shaw tem jogado todos os minutos de todos os jogos até agora. No entanto, apesar dos elogios à chegada de reforços, é possível que o seu lugar no onze este em perigo, precisamente por causa de uma das caras novas: Alex Telles. Mas o antigo jogador do Southampton parece pouco preocupado com a concorrência: “A competição é obrigatória para uma equipa. Há competição para cada lugar e tens de estar preparado para isso, trabalhar bem e fazer com que a decisão do treinador seja mais difícil”.