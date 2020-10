“Neymar é um grande jogador mas para mim é um verdadeiro palhaço”

Zambrano, defesa do Boca Juniors e internacional pelo Peru, não tem dúvidas acerca de Neymar: “Sinceramente, é um grande jogador, um dos melhores do mundo, mas para mim é um verdadeiro palhaço”.

As declarações de Zambrano ao programa “La banda del Chino” surgem no seguimento do jogo de qualificação para o mundial, entre as seleções do Peru e do Brasil, que os brasileiros venceram por 4-2, com dois penaltis assinalados por faltas sobre Neymar.

De acordo com o defesa peruano, o jogador do PSG passou grande parte do jogo a simular faltas, incluindo nos dois lances de grande penalidade. “Ele tem consciência de tudo o que fez em campo. Procura o mínimo contacto na área, atirou-se quatro ou cinco vezes para o chão para tentar fazer com que marcassem falta e, no final, conseguiu o objetivo: assinalaram dois penáltis que não eram falta.”

Zambrano aproveitou para pedir desculpa aos colegas por ter sido expulso, já perto do fim do jogo. Em causa esteve uma cotovelada em Richarlison: “Quis cortar a jogada mas infelizmente acertei-lhe na cara. Pedi desculpa a Richarlison porque foi sem intenção”.