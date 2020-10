Cavani terminou a quarentena, já treina com o Manchester United e pode estrear-se frente ao PSG

Edinson Cavani foi obrigado a passar por uma quarentena de 14 dias após a chegada ao Reino Unido, devido às medidas do país em relação ao novo coronavírus. O jogo de estreia pode mesmo ser frente ao antigo clube, para a Liga dos Campeões

Cavani, de 33 anos, foi um de quatro jogadores que chegaram a Old Trafford no último dia da janela de transferências, depois de um verão atribulado, entre férias em Ibiza e negociações com vários clubes, incluindo o Benfica. No fim, foi o Manchester United que ficou com o jogador, pelo menos por um ano.

O uruguaio foi fotografado a treinar em casa numa tentativa de manter os níveis de forma física anteriores à sua entrada no ginásio do clube. Entretanto, no treino da equipa, Cavani também já foi visto à conversa com Nemanja Matic, e depois com ar compenetrado numa série de exercícios coletivos.

O mais interessante é que a estreia de Cavani com a camisola do Manchester United pode muito bem ser contra o seu clube anterior, o Paris Saint-Germain, na terça-feira. Os Red Devils vão a Paris dar início à campanha da Liga dos Campeões deste ano. Cavani marcou 200 golos em 301 jogos pelo PSG.

Edinson Cavani insiste que o objetivo atual é ganhar a Premier League. O uruguaio disse ao site do Manchester United: “Creio que não podes evitar pensar que um clube como o Man United pode aspirar a vencer o título. Começamos com a Premier League, depois partimos para outros troféus. É isso que eu gostaria de atingir neste clube, ganhar troféus, títulos, e deixar a mesma imagem aqui que em todos os clubes em que joguei”.