Eto’o explode: “Falta de respeito. France Football, WHATEVER! Obrigado mas eu joguei duas épocas na direita e 25 anos como avançado centro”

O lendário jogador camaronês retirou-se o ano passado depois de uma carreira cheia de títulos e a revista “France Football” está a compilar uma equipa com os melhores de sempre. Eto’o, de 39 anos, ficou furioso com o facto de não ter sido colocado entre os pontas-de-lança, apesar dos nomes grandes que lhe fazem companhia: David Beckham, George Best, Garrincha, Jairzinho, Kevin Keegan, Lionel Messi, Arjen Robben ou o português Luís Figo.

Eto’o escreveu nas redes sociais: “Obrigado mas eu joguei 1,2 épocas na direita (no entanto tenho 25 anos de carreira como avançado centro). A falta de respeito. France Football, WHATEVER!”

Os jogadores nomeados para a posição de avançado centro pelos organizadores da Bola de Ouro incluem Dennis Bergkamp, Johan Cruyff, Marco van Basten ou os portugueses Eusébio e Cristiano Ronaldo. Eto’o brilhou ao serviço do Barcelona na posição de ponta-de-lança, marcando 130 golos pelos catalães.

Depois do Barcelona, Eto’o jogou no Inter de Milão, continuando a faturar, embora não ao mesmo nível. O camaronês atuou ainda no Chelsea de José Mourinho e, já no fim da carreira, mudou-se para o Anzhi Makhachkala. Samuel Eto’o é visto como um dos maiores avançados africanos da história e continua a ser o melhor marcador de sempre na Taça das Nações Africanas.