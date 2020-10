Mbappé vai sair do PSG e deverá ir para Madrid (?)

Ainda agora começou a temporada futebolística, atrasada pela pandemia, e já se fala de negócios para o fim da época. Um dos mais badalados será certamente a provável saída de Mbappé do Paris Saint-Germain. Segundo o jornal “Le Parisien”, o internacional francês deverá mesmo deixar o clube de Paris e não faltam concorrentes à sua contratação.

Segundo o jornal, Kylian Mbappé procura um novo desafio, pelo que tem recusado todas as tentativas do PSG para renovar o contrato que os liga. Dessa forma, o destino mais provável de Mbappé a partir de 2021 será Madrid, sendo o Real o mais forte candidato à contratação do jovem talentoso. Diga-se que Mbappé nunca escondeu o desejo de jogar no clube merengue, que começou a acompanhar como adepto devido a Cristiano Ronaldo.

No entanto, o Real Madrid não está sozinho na corrida pelo avançado de 21 anos. Liverpool, Juventus ou Barcelona poderão chegar-se à frente na tentativa de agarrar o avançado francês.