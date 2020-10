Cristiano Ronaldo, o adepto de MMA: “Claro que o Khabib vai ganhar.”

Cristiano Ronaldo acredita que Khabib Nurmadomedov vai bater Justin Gaethje no muito antecipado combate UFC 253. O título da categoria peso-leve está a atrair as atenções um pouco por todo o mundo e mesmo a estrela da Juventus parece estar a contar o tempo até ao combate do próximo sábado. Numa conversa em direto no Instagram, Ronaldo disse: “Claro que o Khabib vai ganhar, meu irmão”.

Khabib e Ronaldo têm uma admiração recíproca desde que se conheceram, em fevereiro de 2018. As duas lendas das respetivas modalidades partilham a dedicação e o compromisso com o trabalho e Ronaldo chegou a oferecer ao campeão invicto uma camisola do Real Madrid com o seu nome na parte de trás.

Durante o isolamento a que está a ser forçado devido à Covid-19, Ronaldo tem respondido a várias questões colocadas pelos fãs. Um deles questionou-o acerca do UFC 254. Apesar do apoio de Ronaldo, Khabib enfrenta o teste mais duro da sua carreira até agora. Gaethje é considerado um adversário à altura, com o estilo perfeito para contrariar a técnica de Khabib. Mas, segundo as casas de apostas, o “irmão” de Ronaldo é favorito à vitória.