“Como é que Pepe não foi expulso? Uma joelhada no corpo é muito mais dolorosa do que tocar na cara de alguém”

O internacional inglês Raheem Sterling envolveu-se numa situação pouco bonita com Pepe, com a imprensa inglesa a cair em cima do defesa luso-brasileiro. Foi já na segunda parte, quando o resultado era de 3-1 para o City, que “as frustrações de Pepe vieram ao de cima”, diz o jornal inglês “Daily Mail”.

Sterling tentou cavar um penálti. O defesa de 37 anos gritou com o jogador do City e em seguida pisou-lhe a mão deu-lhe com o joelho. O jornal inglês queixa-se do facto de não ter havido intervenção do VAR para punir Pepe.

Sterling já tinha ganho um penálti por falta de Pepe, aos 20 minutos, que valeu ao City o empate, na altura. Esse lance terá sido a faísca que incendiou o resto do jogo, sempre que ambos se encontravam.

Houve alguma revolta nas redes sociais, segundo o jornal inglês, que diz que “Pepe é conhecido pelo seu lado maldoso” desde que atuou no Real Madrid. Os internautas indignados queriam que o central tivesse visto o cartão vermelho. Um dos comentários foi: “Uma joelhada no corpo é muito mais dolorosa do que tocar na cara de alguém, o que é suficiente hoje em dia para se ser expulso”. Outro limitou-se a perguntar: “Como é que o Pepe não foi expulso?”.