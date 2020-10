Lewis Hamilton está quase a garantir o sétimo título na F1 mas ainda não tem contrato para 2021. “Quero continuar mais três anos?”

O líder do mundial de Fórmula 1 está na Mercedes desde 2013, depois de um período ao serviço da McLaren, quando esta corria com motor da marca alemã. Nos últimos anos, a colaboração entre o britânico e a Mercedes tem dado frutos, com um domínio avassalador das pistas. Tudo indica que Hamilton vai conquistar o hexa. É na conquista do título que está o foco do piloto inglês. Tanto que ele não quer saber do facto de ainda não ter contrato para o próximo ano.

Numa conferência de imprensa em Portimão, casa do regressado Grande Prémio de Portugal, Hamilton disse: “Normalmente, quando nos sentamos e falamos do contrato, planeamos para três anos. Sem dúvida, agora vivemos um momento diferente. Quero continuar mais três anos? Há também essa questão. Vamos entrar numa nova era em 2020, o que é emocionante e eu tenho curiosidade sobre como serão esses monolugares”.

Hamilton fez questão de dizer que, enquanto o título mundial deste ano não for dele, não quer pensar nem falar de um novo contrato. “Teremos que nos sentar à mesa nalgum momento, mas isso não é prioritário neste momento. Primeiro tenho de alcançar o objetivo desta temporada.”

Entretanto, muitos vão-se entretendo a associar Hamilton a outras equipas mas o inglês garante: “Não estou em conversações com mais ninguém e não tenho qualquer intenção de fazê-lo. Toto [Wolff] e eu vamo-nos sentar à mesa e planificar o nosso futuro mais a fundo. Agora não dizer mais nada. Espero que tratemos disso nalgum momento dos próximos meses”.