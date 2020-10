Ryan Giggs: “Alex Telles é o jogador de que o Manchester United precisava”

O selecionador do País de Gales e lenda do Manchester United diz que o clube quer pôr Alex Telles a imitar os laterais ofensivos do Liverpool. Giggs acha que a sua antiga equipa vê com bons olhos ter um jogador que faça o mesmo que Trent Alexander-Arnold e Andy Robertson fezem nos rivais de Merseyside.

O jornal inglês “Daily Mail” refere que o antigo jogador do FC Porto marcou 26 golos e fez 57 assistências de dragão ao peito, “um registo incrível para um jogador da defesa”. Ryan Giggs parece pensar o mesmo quando diz que Telles “é o jogador de que precisávamos”.

“Olhas para o Liverpool, com Trent e Robertson, os golos e as assistências que eles já fizeram. Atualmente, os defesas têm de ter essas caraterísticas. Se os extremos se deslocarem para o meio do terreno, os defesas têm de dar largura ao jogo e fazer golos,” diz Giggs.

Alexander-Arnold tem 36 assistências em 140 jogos pelo Liverpool. Robertson assistiu 32 vezes em 134 partidas. Telles jogou de início em Paris, na vitória dos Red Devils frente ao PSG. No papel de comentador estava outro ex-jogador do Manchester United, Owen Hargreaves, que disse: “Alex Telles é um bom jogador, um grande jogador de ataque. Provavelmente deveria jogar mais à frente no terreno porque defensivamente ele já não é tão bom”.