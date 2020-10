Pogba abandona seleção francesa em desacordo com Macron, que acusou o Islamismo de ser a fonte do terrorismo internacional

O jogador do Manchester United vai deixar a seleção francesa depois de o presidente francês ter declarado que o Islão é a fonte do terrorismo internacional. De acordo com vários meios de comunicação do Médio Oriente, o campeão mundial, que se converteu ao Islão, não terá gostado dos comentários de Macron no discurso de sexta-feira.

O abandono de Pogba foi anunciado no domingo num site árabe de desporto. O comunicado dizia que a decisão do francês se baseava nos comentários de Macron e no facto de ter sido atribuída a mais alta condecoração do Estado ao professor assassinado por ter mostrado aos seus alunos as caricaturas de Maomé publicadas no “Charlie Hebdo”.

A publicação dizia também que Pogba considerou a decisão um insulto aos muçulmanos franceses e a ele próprio, especialmente tendo em conta que o Islão é a segunda religião mais popular, a seguir ao Cristianismo. À volta do mundo, vários países e organizações muçulmanas estão a apelar ao boicote dos produtos franceses.