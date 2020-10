Frederico Varandas: “A formação do Sporting está ao nível das melhores do mundo"

De acordo com o jornal “Record”, o trabalho feito na base da academia sportinguista e a afirmação de vários talentos provenientes da formação na equipa principal deixam o presidente satisfeito, admitindo que esse era “uma das grandes missões” do seu mandato. Varandas não hesita ao considerar que a formação do Sporting está “ao nível das melhores do mundo”.

Para além da Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, Varandas orgulha-se das melhorias introduzidas no Polo Universitário de Lisboa, onde treinam os mais jovens da formação leonina. Ao ver os resultados da requalificação, o presidente do Sporting confessou-se “emocionado”. “O Polo Universitário é de grande importância para os sportinguistas. Muitos nem se lembram do seu nome porque identificam a Academia como o local da formação do Sporting.

Varandas trabalhou oito anos no Polo Universitário e, emocionado, diz: “Uma das grandes missões desta direção neste mandado está concluída: a recuperação da formação do Sporting”.