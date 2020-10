Jesus conta a sua versão sobre a saída de Bernardo Silva do Benfica: “Estou a contar a verdade porque ele foi ingrato com o presidente”

Na conferência de imprensa após o jogo entre Benfica e Belenenses SAD, Jorge Jesus foi questionado acerca das palavras de Bernardo Silva nas redes sociais, bastante críticas para a direção do clube.

“Nunca quis falar muito sobre o Bernardo Silva, porque ele durante muitos anos se meteu comigo. Comigo tudo bem, agora com o presidente do clube que o ajudou a crescer, que dá todas as condições aos jovens como ele de sair para clubes melhores, é de uma ingratidão muito grande.”

“Fui eu que subi o Bernardo Silva à equipa principal do Benfica, levei-o para a digressão de pré-época. Quando chegámos a Portugal ele perguntou-me quais eram as ideias que tinha para ele. Queria saber se jogava. Perguntei-lhe: 'Sai o Nico [Gaitán] ou o Salvio e jogas tu?'”

O técnico revelou o que lhe disse o atual jogador do Manchester City: “Tenho possibilidade de sair e peço ao mister que me deixe ir. Tenho um contrato no Mónaco onde posso ganhar vinte vezes mais do que no Benfica, preciso de ajudar a minha família e preciso que o mister me deixe sair”.

Jorge Jesus terá aconselhado o jogador a falar com o presidente. “Esta é que foi a verdade sobre o Bernardo Silva ter saído do Benfica. Não foi por tê-lo metido a lateral esquerdo. (…) Estou a contar a verdade passados estes anos todos porque ele foi ingrato com o presidente do Benfica.”