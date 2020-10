Bernardo Silva vai às redes mas, desta vez, para assinalar um reencontro

Bernardo Silva é bastante interventivo nas suas publicações em redes sociais. Sem papas na língua, o antigo jogador do Benfica deixou duras críticas à atual direção do clube, críticas essas que mereceram comentários igualmente agressivos de Jorge Jesus.

No entanto, desta vez, a publicação no Twitter é bem mais pacífica. Fala de um reencontro entre dois grandes jogadores portugueses no jogo entre Marselha e Manchester City, que os forasteiros venceram por 3-0.

Do lado dos Marselha, está Ricardo Carvalho, atual treinador adjunto de André Villas Boas. Na fotografia que Bernardo Silva publicou é possível ver Bernardo Silva, sorridente, a cumprimentar o antigo jogador do FC Porto.

Bernardo Silva escreve que foi “um prazer reencontrar um amigo e uma lenda do nosso futebol”.