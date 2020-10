Bruno Lage: “João Félix vai ser uma das referências do futebol europeu e mundial. Em pouco tempo poderá ser candidato à Bola de Ouro”

Foram apenas cinco os meses de João Félix na equipa principal do Benfica, em 2018/19, mas esse curto período foi suficiente para mostrar ao mundo o talento do jovem proveniente da academia do Seixal. A titularidade foi-lhe dada por Bruno Lage, que elogiou o jovem, numa entrevista ao jornal espanhol “As”. “Com o seu talento, ele será um dos grandes jogadores do futuro. João Félix vai ser uma das referências do futebol europeu e mundial,” afirmou o ex-treinador do Benfica.

Bruno Lage foi questionado se João Félix poderá, de alguma forma, ser o herdeiro de Cristiano Ronaldo. “Não temos de estar a dizer se ele vai ser herdeiro de Cristiano ou deixar de o ser. O que fez Cristiano é extraordinário e João Félix tem um longo caminho a percorrer. O mais importante é que não tenha ambição de ser o líder de nada, mas sim de continuar a evoluir para mostrar em todos os jogos o seu potencial. Com o seu talento, a sua forma de trabalhar e a sua humildade, dispõe de tudo para ser uma grande referência mundial. Ele já tem a pressão de uma equipa, a de 120 milhões, a de vencer. Não temos de colocar a pressão também de ser o sucessor do Cristiano.”

Quanto ao troféu individual mais desejado do futebol, a Bola de Ouro, Bruno Lage não tem dúvidas de que Félix será, mais cedo ou mais tarde, galardoado: “Claro, vendo tudo o que ele fez na terça-feira frente ao Salzburgo… Há um conjunto de dois, três, quatro jogadores que consegue estar num nível muito alto por muito tempo. Acredito que é isso que vai acontecer porque conheço a sua maneira de pensar. E sei como ele lida com a pressão. Se aos 18 anos conseguiu ser o melhor jovem jogador do ano, em pouco tempo poderá ser candidato à Bola de Ouro”.