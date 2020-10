Os fatos de Nagelsmann: “Não falem tanto sobre a minha roupa. Eu visto o que quero. Sou treinador de futebol e não modelo”

Antes do jogo com o Manchester United, o treinador do Leipzig não teve qualquer problema em falar da indumentária que tinha escolhido para usar durante o encontro. Julian Nagelsmann chegou a descrever a roupa que iria usar como “de certa forma especial”.

No fim do jogo, depois de ter perdido 5-0 com os Red Devils, o ambiente era outro. Foi nessa altura que um repórter da Sky alemã sugeriu a Nagelsmann que a sua indumentária de xadrez cinzento não iria voltar para o guarda-fatos como “fato da sorte”. Ao comentário, o técnico alemão respondeu agressivamente: “Não falem tanto sobre a minha roupa. Eu visto o que quero. Sou treinador de futebol e não modelo”.

Já no jogo da época passada com o Paris Saint-Germain, Nagelsman tinha usado um fato de autor. Numa entrevista ao “Daily Mail”, o técnico de 33 anos disse ter “uma roupa especial para quarta-feira também”. “Não é tão especial como o fato que usei frente ao PSG, mas está bem. É um pouco estilo britânico.”

Os próprios adeptos não tardaram a reagir nas redes sociais. Um deles escreveu: “Obviamente Nagelsmann perdeu uma aposta e o castigo foi ter de usar aquele casaco horroroso em direto na televisão.