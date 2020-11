“Ele precisa de ajuda”. Maradona foi hospitalizado poucos dias depois de fazer 60 anos.

Diego Maradona foi hospitalizado na Argentina com “problemas de saúde” não revelados. O seu médico pessoal adiantou que não se trata de Covid19 e que o problema não aparenta ser grave. Maradona, de 60 anos feitos há poucos dias, está numa clínica perto das instalações do clube que treina atualmente, o Gimnasia y Esgrima.

Segundo o médico, Maradona andava a sentir-se em baixo há já algum tempo e vai ficar sob observação durante pelo menos três dias. “Ele não está bem psicologicamente e isso tem impacto no seu bem-estar físico,” disse o médico. “Ele precisa de ajuda e esta é a altura de fazê-lo.”

“Diego é uma pessoa que por vezes está em excelente forma, noutras ocasiões nem tanto. Ele poderia estar dez mil vezes melhor. E trazê-lo para aqui ajuda-o,” observou o clínico, que acrescentou: “É muito difícil ser Maradona”.

O antigo jogador do Nápoles apareceu em público na última sexta-feira, dia do seu aniversário, antes do jogo da sua equipa com o Patronato. Foi-lhe oferecida uma placa comemorativa e um bolo para celebrar mas Maradona não ficou para ver o jogo e testemunhas dizem que ele não parecia bem.

O astro argentino tem passado vários períodos no hospital ao longo dos anos, muitas vezes devido ao estilo de vida extravagante que acompanhou a sua carreira enquanto futebolista. Em janeiro de 2019, Maradona foi internado com uma hemorragia interna no estômago.

Em 2018, durante o jogo entre a Argentina e a Nigéria, a contar para o Mundial da Rússia, Maradona desmaiou. Antes disso, em 2004, o argentino foi hospitalizado com problemas cardíacos e respiratórios associados ao consumo de cocaína. Em 2007, Maradona recorreu voluntariamente aos serviços de uma clínica de Buenos Aires por causa de problemas com o álcool.