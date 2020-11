“Porque gritas? Estás sempre aos gritos, não gosto de espectáculos,” perguntou o árbitro a Piqué

Esta época, o VAR e as arbitragens em geral estão a irritar o Barcelona. O próprio Koeman referiu várias vezes o tema nas conferências de imprensa. No jogo com o Alavés foi o experiente Gerard Piqué que reclamou com o árbitro por não ter marcado penalti sobre de Jong.

“Se não querem, não querem,” foram as palavras captadas pelos microfones, ditas pelo central catalão aos árbitros quando se cruzaram no túnel antes do regresso ao relvado para a segunda parte do jogo. A reação do árbitro foi inesperada: “Porque gritas? Estás sempre aos gritos. Parece-me um espetáculo e não uma conversa e eu não gosto de espetáculos”.

Piqué insistiu, considerando que o lance merecia a marcação de um penalti. “Quando falas de interpretação, interpretas sempre como queres,” disse o central. Dito isto, o jogador resolveu dar por finalizada a conversa e correu para o relvado.