Diogo Jota não sabe se está no melhor momento da carreira mas marcou três golos à Atalanta

Mesmo depois de um hat-trick frente à Atalanta, num jogo que terminou 5-0, Diogo Jota ainda não é capaz de dizer se está a viver o melhor momento da carreira até hoje. “Estou a jogar na melhor equipa da minha carreira. Não sei se é o melhor momento da minha carreira, mas obviamente que marcar golos é a minha maneira de jogar futebol. Estou feliz,” afirmou Jota, em declarações ao canal BT Sports.

Foram três os golos com a assinatura do jovem internacional português. Comparando as três vezes em que colocou a bola na baliza adversária, Jota consegue escolher o mais importante: “O meu favorito foi o primeiro, porque desbloqueou a partida. É importante para todas as equipas. Marcámos cedo e isso foi bom para o Liverpool e para mim”.

Jota descreveu ainda o que tem sentido a jogar ao lado de jogadores como Salah e Mané: “Obviamente que são dois jogadores de classe mundial. Toda a gente conhece a sua qualidade, que faz com que o meu trabalho seja mais fácil. Eles são incríveis e fizemos um grande jogo juntos”.