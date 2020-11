A imprensa italiana diz que o Benfica ofereceu Julian Weigl à Juventus

O “Calciomercato” anuncia que o Benfica propôs à Juventus a compra do médio alemão de 25 anos. Isto porque o clube italiano está à procura de um jogador com as caraterísticas de Weigl já para a reabertura do mercado, em janeiro.

O site italiano diz também que o Benfica quer receber 25 milhões de euros por Weigl. As Águias querem receber ainda mais cinco milhões que, segundo o jornal “A Bola”, acordou pagar ao Borussia de Dortmund há quase um ano.

Weigl chegou à Luz de forma algo surpreendente. Em janeiro, o Benfica contratou-o por 20 milhões de euros. Apesar de ter conquistado imediatamente a titularidade, a verdade é que o alemão nunca se impôs como indiscutível. A chegada de Jesus relegou-o para o banco de suplentes, com apenas dois jogos a titular em nove possíveis.

O facto de Jorge Jesus não apostar em Weigl parece significar que o alemão parte atrás de Gabriel e de Taarabt. Para além da pouca utilização, não deixa de ser significativo o facto de o ex-Dortmund ter um dos vencimentos mais altos do plantel.