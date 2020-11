O bilhar é um desporto silencioso? O' Sullivan discorda: “Consegues ficar parado? Estás de pé e a caminhar na minha linha de visão”

Ronnie O’Sullivan viu-se envolvido numa estranha troca de palavras com Mark Allen no fim dos quartos-de-final do Campeão dos Campeões em Milton Keynes, Inglaterra. Allen bateu o campeão do mundo por 6-3 mas O’Sullivan pareceu estar a ficar irritado pelos movimentos do irlandês do norte. O árbitro avisou O’Sullivan várias vezes, quando este se dirigia a Allen para confrontá-lo. “Consegues ficar parado? Estás de pé e a caminhar na minha linha de visão.” Tudo isto com Mark Allen sentado numa cadeira.

O árbitro tentou intervir, dizendo: “OK, por favor. Não é preciso discutirem. Podemos jogar bilhar? Mark, deixe isso. Eu sei que não fez nada”. Depois das trocas de palavras, O’Sullivan falhou um lance importante e Allen ganhou o jogo, garantindo a presença na final de sábado contra o número um, Judd Trump.

O’Sullivan queixou-se de que Allen estava continuamente na sua linha de visão. “Talvez eu tenho lido demasiado sobre isso,” disse à ITV4. “Mas parece algo que se faz no clube de bilhar quando és amador e a tentar perturbar o adversário. (…) Mas não há ressentimentos, o Mark jogou melhor e mereceu a vitória.”

O’Sullivan prosseguiu: “Por vezes tens de dizer alguma coisa. Tenho 45 anos, ando por aqui há tanto tempo que conheço todas as jogadas. Começou por volta dos 3-2 com coisas pequenas. Eu pensei que podia deixar andar e por isso demorei mais tempo nalgumas jogadas. Pensei que não ia jogar até que ele se sentasse na cadeira. Eu podia ter dito alguma coisa mas pensei que ele percebesse a mensagem”.

“De certa forma, ele fê-lo, porque se sentou,” continuou O’Sullivan. “Depois, quando era a minha vez de jogar ele começou a arrancar um logótipo. Eu pensei que tinha de trocar umas palavras com ele.”

Allen, por seu turno, negou estar envolvido em qualquer sabotagem e que o incidente apenas conseguiu motivá-lo ainda mais para bater o hexacampeão. “Sendo honesto, foi desconfortável para o Ronnie, não sei o que ele quis dizer,” afirmou Allen.

“Não vou deixar passar se ele for fazer alguma parvoíce. Ele demorava eternidades entre as jogadas. O Ronnie passou-se e eu tirei vantagem disso. O Ronnie apenas tenta infernizar a vida das pessoas. Eu só queria jogar bilhar, foi para isso que vim cá. Por vezes ele tem de ser posto no seu lugar.”