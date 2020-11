Jonas: “Tentei ser um pai para João Félix no Benfica. Estou certo de que vai triunfar no Atlético”

Em Portugal, Jonas Gonçalves Oliveira é sinónimo de golos com a camisola do Benfica. O protagonismo que ganhou na Luz faz com que por vezes nos esqueçamos de que houve um Jonas antes da sua chegada a Portugal.

Antes de ser adorado pelos adeptos do Benfica, Jonas jogou no Valência, onde as cosias não lhe correram tão bem, mas nem por isso deixou de conquistar simpatias por parte dos adeptos e da própria comunicação social.

Aproveitando a vitória do Valência frente ao Real Madrid, o brasileiro foi convidado de um programa da Rádio Marca. Tema quase inevitável era João Félix. O jovem avançado do Atlético de Madrid ainda coincidiu com os últimos tempos de Jonas de águia ao peito.

Sobre Félix, Jonas disse: “Tentei ser um pai para João Félix no Benfica. Desde o início que ele se destacava. Trago-o sempre no coração. Portugal ficou pequeno, sempre teve muito talento. No Benfica também teve o seu período de adaptação e teve de estar parado. Estou certo de que vai triunfar no Atlético”.

Sobre a vitória do Valência sobre o Real Madrid, o avançado brasileiro mostrou-se pouco surpreendido: “Eu considerarei sempre o Valência como um grande da Europa”.