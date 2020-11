João Tralhão não tem dúvidas: “Em breve, João Félix vai ser candidato à Bola de Ouro”

João Tralhão é atualmente treinador do Vilafranquense, mas passou vários anos nas camadas jovens do Benfica, a ver crescer talentos que hoje em dia se exibem pela Europa. Um desses casos é o de João Félix. O técnico falou com a rádio francesa RMC e as suas palavras foram citadas pelo jornal “A Bola”.

Tralhão não tem dúvidas de que Félix “é um jogador de elite”. “Há poucos no mundo como ele,” acrescenta o técnico, comparando o jovem português a Mbappé. “Já toda a gente percebeu que vai ser de topo mundial.”

O antigo treinador das camadas jovens do Benfica vai mais longe e diz que Félix “em breve vai ser candidato à Bola e Ouro.” “Não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Portugal tem muitos jogadores de grande nível, como o Bernardo Silva. Enche-me de orgulho ter trabalhado com alguns deles.”