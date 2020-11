Diogo Jota critica EA Sports por não ter atualizado as suas capacidades no FIFA 21 apesar das exibições na última época

A estrela do Liverpool não ficou impressionada com a sua classificação no jogo FIFA 21, uma vez que a empresa responsável, a EA Sports, não melhorou as suas qualidades na edição deste ano. O internacional português entrou muito bem na época, ao marcar sete golos em 11 jogos, incluindo um hat-trick à Atalanta na Liga dos Campeões.

“Acho que eles ficaram surpreendidos com a minha ida para o Liverpool. Eles pensavam que eu ia continuar no Wolverhampton e nem se preocuparam em atualizar a minha ficha,” disse o jovem português. “Eu mantive os dados do ano passado e, mesmo sendo um dos melhores marcadores na Liga Europa, ninguém quis saber.”

Jota marcou 16 golos e fez seis assistência na temporada 2019/20, no Wolverhampton, e já provou ser preponderante no Liverpool, mesmo tendo acabado de chegar. O avançado conseguiu tirar alguma pressão dos três titulares do costume: Salah, Firmino e Mané. No passado domingo, Klopp até pôs os quatro em campo ao mesmo tempo, frente ao Manchester City.