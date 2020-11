Jorge Jesus quer mais um lateral direito: é brasileiro

Jorge Jesus não está satisfeito com as prestações de alguns jogadores, ainda mais num momento em que os resultados práticos têm sido maus. Daí que o Benfica se esteja a voltar para Guga, lateral direito do Atlético Mineiro. Segundo o “Record”, Jorge Jesus conhece bem o atleta de 22 anos.

Sendo assim, o técnico do Benfica já pediu a contratação do brasileiro. Aparentemente, Luís Filipe Vieira irá estudar a possibilidade de trazer para a Luz o jovem jogador, que também tem passaporte português.

O desejo de contratar Guga não é novo. Mesmo antes do regresso de Jesus ao Benfica, o clube da Luz observava o lateral em ação na seleção olímpica do Brasil, pela qual já jogou 10 vezes. De acordo com o “Record”, Vieira ainda não deu qualquer passo formal, mas já sabe que serão precisos pelo menos seis milhões de euros.

Tendo em conta as dificuldades financeiras que o clube brasileiro enfrenta, os dirigentes do Atlético Mineiro tiveram de baixar o preço do jogador que, há um ano, estava avaliado em cerca de 10 milhões de euros. A pandemia também não veio ajudar, pelo que a venda é vista com bons olhos pelo clube.

Por muito que o Benfica queira o jogador, é sempre necessário contar com concorrência de peso nestes negócios. Em Espanha, fala-se do Atlético de Madrid e chegou uma proposta da Rússia, nomeadamente do Spartak de Moscovo. O próprio Flamengo mostrou interesse no jogador pretendido pelo seu ex-treinador.

Guga atua do lado direito e gosta de atacar. A grave lesão de André Almeida e o facto de Gilberto e Diogo Gonçalves não estarem a convencer Jorge Jesus são fatores de peso para que o Benfica se esforce bastante para concluir o negócio com o Atlético Mineiro.