José Mourinho está preocupado com Bale na seleção galesa mas o novo selecionar tranquilizou-o: “Vamos cuidar dele”

A seleção do País de Gales encontra-se neste momento numa situação de alguma confusão. Ryan Giggs foi afastado do comando técnico da equipa, devido a uma acusação de violência doméstica. No comando técnico da equipa galesa foi colocado Gregg Berhalter que é, em simultâneo, adjunto de Mikel Arteta no Arsenal.

José Mourinho, por seu turno, tem a estrela da equipa na seleção galesa e mostrou-se preocupado com a chamada de Gareth Bale e a possibilidade de “estragarem” o trabalho feito no clube londrino. Bale ainda não completou 90 minutos em campo desde que regressou aos Spurs.

Da parte de Berhalter, chegaram palavras tranquilizadoras: “Compreendo que possa estar preocupado, estamos a pedir emprestados os jogadores dele, para que possam jogar pelo país. Vamos cuidar deles. Não falei com José Mourinho, mas temos um plano para o Gareth, que não é diferente do dos outros jogadores. Não vamos desfazer qualquer trabalho que tenha sido realizado ao nível do clube”.