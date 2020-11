“Nesta altura vejo o Sergio Ramos mais fora do que dentro do Real Madrid,” diz um amigo do jogador

Faltam poucos meses para que Sergio Ramos termine contrato com o Real Madrid. Não será fácil o exercício de imaginar o defesa de 34 anos com outra camisola que não a do clube madrileno ou da seleção espanhola. A verdade é que Ramos está muito perto deixar o clube onde joga desde 2005, pelo menos de acordo com Cristóbal Soria, comentador e amigo pessoal do veterano jogador.

“Neste momento não estou otimista. (…) Sei perfeitamente a obsessão que o Sergio Ramos tem de continuar no Real Madrid, mas nesta altura vejo-o bastante mais fora do que dentro. Em percentagem diria 80 por cento fora e 20 dentro,” disse Sória num programa de televisão.

O amigo do jogador prosseguiu: “As coisas estão complicadas, Sergio Ramos está a 48 dias de ficar livre e o Real Madrid e o seu presidente parecem ser os únicos de entre os principais clubes da Europa que não sabem disso”.