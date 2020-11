Em Espanha, dizem que Benfica e FC Porto querem o talentoso Puig

Em setembro já tinha sido noticiado o interesse do FC Porto em Riqui Puig, médio de 21 anos proveniente da formação do Barcelona. Junta-se agora o Benfica à corrida pelo jovem futebolista. A notícia do jornal “Sport” diz que ambos os clubes pretendem o jogador por empréstimo.

O interesse em Puig não vem só de Portugal. Os clubes alemães Borussia Monchengladbach e Schalke 04 também tentaram a sua sorte. O jogador recusou ambas as propostas, preferindo evoluir no Barcelona, mesmo não tenho muitas hipóteses de ir a jogo.

O próprio treinador dos catalães dá sinais de não apostar no jogador. Puig está na segunda época com a equipa principal mas Ronald Koeman deu-lhe apenas três minutos na reta final do jogo com o Getafe. Riqui Puig tem contrato até 2023.