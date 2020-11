São lendas como jogadores. Como treinadores, estão a começar por baixo

Tal como Pep Guardiola e Zinedine Zidane, Xabi Alonso está a começar uma carreira de treinador a partir de baixo, buscando uma ascensão gradual na pirâmide dos técnicos. O basco está a orientar a equipa B da Real Sociedad, num regresso pouco glamoroso à sua região de origem, tendo em conta que jogou – e de que maneira – em clubes como o Real Madrid, o Liverpool ou o Bayern de Munique.

Wayne Rooney brilhou como poucos no Manchester United, sendo o melhor marcador de sempre pelos Red Devils. Continua a jogar mas tem agora a seu cargo a função de treinador interino do Derby County, depois de outra vedeta de outrora, Phillip Cocu, ter sido despedido.

Xavi Hernandes dominou o meio campo no Barcelona e na seleção espanhola enquanto jogador. Segundo o “Daily Mail”, esse era um sinal evidente de que Xavi iria seguir uma carreira de treinador. Depois de deixar a Catalunha, Xavi foi para o Al-Sadd, do Qatar, onde terminou a carreira de jogador e deu início à aventura como técnico.

No verão passado, Xavi terá sido convidado para treinar o clube do coração mas a lenda do Barcelona terá decidido que era cedo para assumir o comando de um gigante do futebol mundial. Koeman foi contratado e Xavi permaneceu no Qatar mas chegará certamente o dia em que o antigo médio vai tomar as rédeas do clube catalão.

Outro exemplo é o de Vincent Kompany. O belga capitaneou o Manchester City e deixou o clube em 2019, para se tornar jogador e treinador do Anderlecht, o seu clube de formação. O início não foi fácil, pelo que antes de terminar a carreira de jogador, Kompany pôs de parte as funções técnicas. Meses mais tarde, pendurou as chuteiras e tornou-se treinador a tempo inteiro.

Aos 44 anos, Ruud van Nistelrooy, antiga estrela do Manchester Uniter e da seleção holandesa já acumulou alguma experiência como treinador. No entanto, o antigo goleador esteve ligado às equipas de sub-17 e sub-19 do PSV Eindhoven até ser chamado à seleção laranja como adjunto de Guus Hiddink e, mais tarde, de Ronald Koeman.

Robbie Fowler é um ídolo para os adeptos do Liverpool, não só por ter sido um grande jogador mas também pelo seu feitio fácil. A personalidade de Fowler talvez não o tenha ajudado no início da carreira como técnico. O antigo avançado tem viajado muito em busca do sucesso como treinador. Desde o Muanthong United, da Tailândia, ao Brisbane Roar, da Austrália, passando pelo East Bengal, da Índia.

Raul pode não ter um cargo impressionante, mas pelo menos está em casa. O mais-que-tudo dos adeptos do Real nos anos 90 treina o Castilla, clube que, na prática, é o Real Madrid B. Talvez tenha sido inspirado por Zidane, que passou dois anos à frente do Castilla.