“Alá abençoou-me”: o físico impressionante de Mike Tyson antes do controverso regresso aos ringues

Tyson aparenta estar em grande forma na contagem decrescente para o muito esperado combate com Roy Jones Jr, O veterano pugilista partilhou algumas imagens sem camisa nas redes sociais a 11 dias do encontro a acontecer no Staples Center de Los Angeles.

Rapidamente se juntou um coro de comentários sobre o físico de Iron Mike. Um deles chamava-lhe “o homem mais mau do planeta”. Caras famosas da modalidade também se pronunciaram, com o inglês Daniel Dubois a escrever: “Lenda da modalidade”.

Esta não é a primeira vez que o antigo campeão do mundo de pesos pesados deu aos fãs uma ideia de como está a correr a sua preparação. Tyson tem partilhado vários vídeos de treino com os seguidores, mostrando que está de volta à boa forma.

A propósito da sua transformação, no último verão, Tyson disse à TMZ Sports: “Numa altura eu estava com 40 kg a mais. Consumia cocaína, bebia e dizia: “Se Alá conseguir impedir-me de ser assim, vou mudar a minha vida toda”. “Acabei por me casar, a minha vida começou a mudar e voltei a fazer exercício,” diz Tyson.

“O meu cunhado perguntou-me se eu não queria fazer um combate contra o Bob Sapp. (…) Foi do Bob Sapp para outra pessoa e, quando dei por isso, estava a preparar-me para defrontar o Roy Jones Jr. (…) Não sei como isto aconteceu. Estou apenas muito agradecido por já não estar a viver a vida que vivia antes. Alá abençoou-me para eu conseguir fazer isto,” confessa o pugilista.