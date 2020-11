Dois golos de Nycole Raysla colocam o Benfica entre os grandes do futebol feminino na Europa

A equipa feminina do Benfica garantiu esta quarta-feira a presença nos 16-avos-de-final da Liga dos Campeões. As Encarnadas derrotaram, na Bélgica, o Anderlecht, depois de terem estado a perder por 1-0. Nycole Raysla marcou os dois golos que permitiram à equipa portuguesa dar a volta ao marcador e assegurar um lugar na próxima ronda.

Antes de encontrar as belgas, o plantel comandado por Luís Andrade já tinha eliminado as gregas do PAOK. O Benfica chega assim a uma fase em que terá de medir forças com algumas das mais fortes equipas femininas da Europa.

As Águias sabem desde já que estarão no pote dois do sorteio, o que significa uma grande probabilidade de encontrarem algum dos tubarões europeus. Na próxima terça-feira, as jogadoras do Benfica ficarão a conhecer as próximas adversárias. Os próximos jogos serão disputados a duas mãos, em dezembro.