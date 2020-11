Guardiola renovou, os ingleses sonham com Messi na Premier League

Às 19 horas de ontem, o Manchester City anunciou: “Vamos continuar com Pep Guardiola à frente da nossa equipa até 2023”. O clube do Norte de Inglaterra e o treinador catalão continuarão ligados naquele que será, a ser cumprido até ao fim, o compromisso mais duradouro de Pep Guardiola enquanto treinador.

A imprensa inglesa fez manchetes com a notícia da renovação mas foi mais longe ainda. Os jornais veem este acordo como um passo em frente para que Messi vista a camisola azul dos Citizens.

Os trocadilhos são muito utilizados pela imprensa inglesa e a semelhança entre a expressão “Get Messi” (“Vão buscar o Messi”) e “Get messy” (“meter-se em confusões”) foi usada amiúde nos títulos dos jornais. O Daily Express diz que “Guardiola vai intensificar a perseguição à super-estrela do Barça após assinar um novo acordo com o City”. Já o “Daily Mirror” diz que “O City assinou com Pep até 2032 e dizem-lhe para ele ir buscar o Messi”. O Daily Star diz que o técnico tem como objetivo ir buscar “o velho amigo”, referindo-se ao argentino.

Segundo o espanhol “As”, “o City mudou toda a sua cultura futebolística e Pep Guardiola dotou o clube de uma identidade única no jogo. O catalão é um símbolo e os adeptos estão com ele nos bons e maus momentos. O ecossistema do clube, mais tranquilo do que no Barcelona, pode acabar por atrair Leo Messi”.