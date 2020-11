Benfica anuncia Pedro Pinto como novo diretor de comunicação a partir de 1 de janeiro

O Benfica emitiu um comunicado oficial a anunciar que o jornalista Pedro Pinto, de 49 anos, até agora responsável pelo Jornal das 8 da TVI, ao fim de semana, é o novo diretor de comunicação do clube da Luz. No entanto, oficialmente, o antigo pivô apenas entrará em funções no primeiro dia de 2021.

Pedro Pinto é uma cara conhecida dos telespetadores da TVI, onde estava desde 1998. Será então, a partir de 1 de janeiro, responsável por “liderar transversalmente toda a comunicação”, inserido numa “estratégia de ampla transformação comunicacional que o Benfica pretende empreender”.

Até agora, o responsável pela comunicação era Luís Bernardo, que exercia o cargo desde 2016. Bernardo anunciou a saída no dia 4 de novembro, garantindo que a decisão é exclusivamente fruto de “responsabilidades empresariais” e de “um projeto internacional” ao qual se vai juntar em breve. “Perante tudo isto, seria impossível manter o cargo de diretor de comunicação do Benfica,” explicou na altura ao jornal “A Bola”.