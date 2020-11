Segredo? Qual segredo, “José Mourinho lavou o cérebro aos seus jogadores”

De acordo com Tim Sherwood, Mourinho “encontrou um caminho com o grupo de jogadores que tem. (…) Comprou muito bem. Reguilón foi uma ótima aquisição para o lado esquerdo, mas Hojbjerg foi, para mim, a melhor contratação, encaixa no estilo”.

“Quando temos jogadores como Son ou Kane, que são de classe mundial e provavelmente poderiam jogar em qualquer clube do mundo, tens sempre uma oportunidade. Não têm jogado particularmente bem esta temporada mas isso que interessa?”

Sobre os métodos do treinador português, Sherwood disse: “José lavou o cérebro aos seus jogadores para que acreditem que têm de trabalhar para conseguir algo, porque precisam de ganhar troféus. E por que não hão de acreditar nele? Ganhou 20 troféus importantes na sua carreira e tu estás a ganhar jogos de futebol, começas a acreditar que este tipo é o verdadeiro, sabe do que fala”. Sherwood terminou dizendo: “E por que não podemos ganhar a Premier League?”