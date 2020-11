Bruno Fernandes fez dois golos e abdicou de marcar um penálti para que Rashford o fizesse. “É importante dar-lhe confiança”

Bruno Fernandes brilhou mais uma vez com a camisola do Manchester United, desta vez na Liga dos Campeões, no jogo com os turcos do Istanbul Basaksehir, que terminou em goleada. Dois dos quatro golos dos Red Devils foram marcados pelo antigo jogador do Sporting, mas houve também um penálti cuja marcação Bruno Fernandes cedeu a Marcus Rashford.

O português admitiu que “todos os jogadores querem fazer hat-tricks” mas revelou que, após o último jogo para a Premier League, prometeu a Rashford que seria ele a marcar o próximo penálti. “É importante dar-lhe confiança. Não importa quem marca,” disse Bruno Fernandes no final do jogo.

Na análise à partida em sim, Bruno Fernandes concluiu: “Jogámos muito bem, com a mentalidade certa. (…) Estamos numa boa posição mas não podemos relaxar”. Fernandes garantiu que a cabeça já está no próximo jogo da Premier League. “E depois não teremos muito tempo para preparar o próximo da Liga dos Campeões,” acrescentou.