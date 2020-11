Edmundo: “Parece-me que Jesus já sabia que o Flamengo era só um trampolim para regressar à Europa"

Se há algo a que Edmundo, antigo avançado brasileiro, nos habituou, foi a não ter papas na língua. Enquanto jogador, o internacional brasileiro representou o Flamengo, embora apenas por um ano, em 1995. Num programa da ESPN Brasil, Edmundo veio agora criticar Jorge Jesus, dizendo que o atual treinador do Benfica já sabia há muito tempo que o Flamengo seria um trampolim para regressar à Europa.

Citado pelo jornal “A Bola”, Edmundo diz que Jesus “era uma incógnita”, vinha de um Sporting muito instável e de uma passagem pelo “mundo árabe”. “A renovação do contrato foi mal feita. Deveria ter sido colocada uma cláusula de rescisão maior.”

O antigo jogador lembra a promessa de Jesus: “Prometeu que só deixaria o clube para um gigante europeu: Barcelona, Real Madrid, Manchester United. E não cumpriu. Parece-me que ele já sabia que o Flamengo era só um trampolim”.

Apesar das críticas, Edmundo também tem palavras positivas para dizer de Jorge Jesus: “Adoro o míster, fez um trabalho excecional (…) mas um clube do tamanho do Flamengo não pode ficar na mão do treinador”.