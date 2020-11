Jimenez e David Luiz chocaram de cabeça. Um está no hospital e outro continuou em campo. “Falamos de vida ou morte,” diz Alan Shearer

Ultimamente tem-se falado dos efeitos que os cabeceamentos podem ter para a saúde dos jogadores, colocando-se a hipótese de haver uma ligação entre as pancadas da cabeça na bola e a demência, anos mais tarde. Pois bem, cabecear a cabeça do adversário, ainda que acidentalmente pode ter consequências bem mais imediatas.

Que o digam David Luiz e Raul Jimenez, ambos bem conhecidos dos adeptos portugueses e dos benfiquistas em particular. Num lance absolutamente casual, aos cinco minutos de jogo, os dois jogadores chocaram e não foi bonito de se ver.

Raul Jimenez está no hospital depois de ter sofrido uma fratura craniana. Segundo o Wolverhampton, o jogador está “confortável”. Uma fonte do clube admitiu ao jornal “Daily Mail” que o antigo avançado do Benfica está estável mas foi submetido a uma intervenção cirúrgica durante a noite.

No que diz respeito a David Luiz, a cabeça do brasileiro foi coberta com ligaduras e o jogo prosseguiu, o que já gerou algumas críticas. Segundo o antigo jogador inglês Chris Sutton, “o futebol precisa de ganhar juízo”. “O David Luiz continuar a jogar depois de um choque de cabeças com aquela gravidade mostra que as substituições por concussão são necessárias já.”

Vários especialistas, incluindo muitos ex-jogadores, defendem a criação de uma substituição de emergência, especificamente a pensar em lances como o de Jimenez e de David Luiz. A medida serviria para evitar consequências nas cabeças dos jogadores.

“Estamos a falar de vida e de morte,” afirmou a antiga estrela da Premier League, Alan Shearer. O antigo internacional inglês também criticou o facto de David Luiz ter continuado em campo “com o sangue a ver-se através da ligadura”. Tal como Chris Sutton, Shearer defende medidas urgentes, específicas para proteger o crânio dos futebolistas.