Ricciardo enojado com a cobertura "à Hollywood" do acidente de Grosjean

Daniel Ricciardo criticou a cobertura do acidente aparatoso de Romain Grosjean no Grande Prémio do Bahrein, no domingo. O piloto da Renault disse que estava “enojado” pelas repetições das imagens impressionantes enquanto os pilotos esperavam que a prova recomeçasse.

Grosjean conseguiu escapar com vida de um aparatoso acidente que partiu o seu carro em dois e provocou um incêndio. A seriedade da situação levou Ricciardo a indignar-se com a própria organização da corrida. “Estou enojado e desiludido com a Fórmula 1 por mostrar ou escolher mostrar o que mostraram, transmitindo repetições infinitas do incêndio.”

“Porque precisamos de ver isto? Vamos voltar a competir dentro de uma hora. A família dele é obrigada a rever as imagens vezes sem conta. As nossas famílias também… É injusto. Aquilo não é entretenimento,” disse Daniel Ricciardo, que prosseguiu. “Mostrar aquilo como se fosse Hollywood, não é bonito. Mostrem amanhã, não hoje.”

Ninguém da organização aceitou comentar o caso. Já o piloto finlandês da Mercedes, Valtteri Bottas, concordou com Ricciardo, dizendo que as repetições tinha sido incómodas. “Sinto que os espetadores querem ver aquilo. Mas há um limite,” disse o finlandês. “Podia ter sido ligeiramente diferente, o acidente, e ele podia não ter conseguido sair do carro.”