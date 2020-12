A polémica declaração de Jorge Jesus na Madeira já chegou ao Brasil. E com críticas ao treinador

Flash-interview no final do Marítimo-Benfica. Rita Latas, jornalista da Sport TV, questiona Jorge Jesus sobre a qualidade de jogo do Benfica, que ainda não parece estar toda lá. E a resposta do técnico dos encarnados foi: "É natural que você não saiba o que é muita qualidade de jogo".

A declaração causou logo muitas críticas em Portugal e rapidamente chegou ao outro lado do Atlântico, com dois dos mais importantes sites brasileiros dedicados ao desporto, o Globo Esporte e o UOL, a dedicarem peças à "irritação" do antigo treinador do Flamengo, chamando mesmo de "machistas" as declarações de Jorge Jesus.

Já na última semana Jorge Jesus tinha voltado às páginas dos jornais brasileiros, depois de afirmar que "Maradona tinha paixão pelo jogo; Messi nada".